Vannacci, correre da solo in Toscana? Vedremo

agenzia

'Non condivido la scelta di candidare Meini, mai consultato'

LUCCA, 23 FEB – Quello di Elena Meini “è un nome che io non condivido, perché se squadra che vince non si cambia, squadra che non vince, evidentemente bisogna cambiarla”. A dirlo è Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega, intervenuto alla trasmissione ‘E’ Venerdi’ su Noi Tv, smentendo di aver dato il proprio contributo alla scelta della candidata del Carroccio per le prossime elezioni regionali in Toscana. Vannacci non ha escluso di poter correre con una propria lista, con i candidati del movimento ‘Il mondo al contrario’. “Vedremo – ha tagliato corto – La sorpresa è un principio dell’arte della guerra”. “Se vogliamo andare verso i risultati sempre migliori, dobbiamo cambiare un trend che purtroppo per la Lega è in discesa”, ha spiegato, ribadendo di non aver partecipato ad alcuna scelta sulla candidata. “Non è vero che sono stato coinvolto. Io sono stato chiamato” dal segretario regionale “Baroncini quando lui aveva già terminato la sua strategia”. Per Vannacci “questo è un segnale loro, poi ci sarà anche il segnale mio. Evidentemente. Il modo col quale il mio contributo verrà messo sul tavolo, lo studieremo, lo vedremo in base alle strategie tattiche, ma certamente non mi schiero con questa squadra, alla quale io non ho contribuito minimamente e quindi che ha una strategia che io probabilmente non potrei condividere, visto che non ne sono stato fatto neanche partecipe”. L’eurodeputato ha anche chiamato in causa la collega Susanna Ceccardi che, nei giorni scorsi, aveva invece parlato del coinvolgimento di Vannacci nelle scelte del Carroccio, sottolineando al tempo stesso come il generale “non faccia parte del partito”. “Io sono stato votato con la Lega, sono parlamentare della Lega pur non essendo iscritto”, la replica di Vannacci, che ha poi aggiunto: “Grazie ai voti che ho preso”, la Lega, “ha qualche europarlamentare in più”, e “se avessi scelto la circoscrizione Centrale, la collega Ceccardi probabilmente non siederebbe in Parlamento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA