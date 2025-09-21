Vannacci, ‘giuramento di Pontida e X Mas si insegnino a scuola’

agenzia

"I ragazzi oggi conoscono Greta Thunberg ma non quegli eroi"

PONTIDA, 21 SET – “Credo che il giuramento di Pontida andrebbe insegnato nelle scuole, così come andrebbero insegnati ai ragazzi chi sono stati gli eroi della Decima Mas. Oggi i ragazzi non li conoscono mentre sanno chi è Greta Thunberg, che invece non ha combinato nulla”. L’ha detto il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci al termine del raduno di Pontida.

