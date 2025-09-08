Vannacci, ‘nella Lega ognuno porta il meglio di sé’

agenzia

"Avanti insieme per renderla sempre più grande e influente"

ROMA, 08 SET – “Non c’è nessuna replica”. Così l’europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, interpellato dall’ANSA, commenta le critiche nei suoi confronti sollevate da alcuni esponenti del suo partito, da ultimi il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. “Andiamo avanti tutti insieme per una Lega sempre più grande e influente – aggiunge Vannacci al telefono da Strasburgo -. Ognuno porta il meglio di sé”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA