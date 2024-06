Vannacci, nessuna lettera di scuse a Egonu, ho detto ovvietà

agenzia

La maggior parte della gente italiana non è nera

ROMA, 07 GIU – “Non ho mai scritto una lettera di scuse alla signora Egonu: non ho nulla di cui scusarmi” è stato un chiarimento ma “ho detto un’ovvietà: che la maggior parte della gente italiana non è nera. Non ho detto che non è cittadina italiana ma che pur essendo una cittadina italiana ha caratteristiche somatiche che non appartengono alla maggioranza degli italiani”. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci candidato indipendente della Lega parlando a ‘L’aria che tira’ su La7.

