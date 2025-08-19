Vannacci provoca sinistra con un pesce, esposto animalisti

agenzia

Annunciato l'invio alla procura di Cagliari per maltrattamento

CAGLIARI, 19 AGO – La provocazione di Ferragosto del generale Roberto Vannacci nel mare di Costa Rei, nel sud est della Sardegna, non è passata inosservata. “Questo sono io e la faccia della sinistra alle prossime elezioni”, ha detto in un video girato in acqua tenendo in mano una cernia e postato sulle sue pagine social. Il gesto del deputato europeo e vice segretario della Lega di Salvini, non è piaciuto agli animalisti secondo i quali, il grosso pesce sarebbe stato poi mangiato la sera di sabato 16 agosto. Così, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente annuncia l’invio di un esposto alla procura di Cagliari “con la richiesta di indagare per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale”. In una nota gli animalisti stigmatizzano il gesto dell’ex generale: “Il video mostra un evidente dispregio nei confronti degli animali ed in particolare di quella povera cernia usata in maniera vergognosa ed impropria per scopi che nulla hanno a che vedere con la natura. Ma soprattutto questo gesto grave e inaccettabile – denuncia Aidaa – mette in evidenza il rischio di simulazione essendo l’ex generale non proprio un signor nessuno. Per questo chiediamo le sue scuse formali e pubbliche”. Finite le vacanze, Vannacci sarà venerdì 22 agosto, alle 19, nella sala consiliare di Selargius per un incontro pubblico in cui discutere il futuro dell’Europa, il ruolo della Sardegna e le sfide che attendono il nostro territorio.

