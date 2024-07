Vannacci “silurato” dalla vicepresidenza del gruppo dei “patrioti”: troppo estremista pure per gli estremisti di Le Pen

Europarlamento

E ora ci sarà un chiarimento tra la Lega e l'ultradestra francese

Il caso Vannacci rovina la luna di miele dei Patrioti per l’Europa. A due settimane dalla nascita del nuovo gruppo europeo dei sovranisti, il ruolo di vicepresidente, affidato inizialmente senza contestazioni al generale leghista, è stato messo in discussione dalla delegazione francese a causa di alcune sue controverse frasi su migranti e omosessuali. E tra Le Pen e la Lega si apre ora un regolamento di conti. Un annuncio ufficiale non c’è stato, ma da quanto è trapelato il generale sarebbe già stato destituito dal suo ruolo di vicepresidente giovedì, nell’incontro tra i capidelegazione al Parlamento europeo, e al riguardo si raccolgono conferme anche da fonti della Lega.

A difesa di Vannacci oggi, da Roma, è intervenuto il segretario Matteo Salvini: «Sistemeremo tutto, no problem», ha tranquillizzato, confermando di fatto che un problema da sistemare c’è. A calmare i toni ci ha provato anche il diretto interessato: «Nel gruppo dei Patrioti per l’Europa non ci sono problemi ma solo soluzioni. Il gruppo si è appena formato, si deve consolidare. Andrà tutto per il meglio nei prossimi giorni», ha spiegato il generale prima di staccare il suo telefono, intasato dalle richieste di chiarimenti.I lepenisti restano intanto in silenzio. Le ultime dichiarazioni pubbliche infatti risalgono a giovedì mattina, quando il capodelegazione del Rassemblement National ha confermato alla stampa che le posizioni di Vannacci «erano un problema e che occorreva trovare una soluzione». Si sfilano dalla faida le altre delegazioni dei Patrioti. «È una questione tra Roma e Parigi, chiedete a loro», spiegano gli spagnoli di Vox. E schivano la questione anche dalla delegazione fiamminga del Vlaams Belang, diramando un messaggio in cui sottolineano la loro «volontà di cercare sempre un compromesso». Un chiarimento potrebbe arrivare la settimana prossima con la questione Vannacci probabilmente al centro di una nuova riunione dei Patrioti: gli eurodeputati del gruppo saranno tutti a Bruxelles martedì per partecipare ai voti sui nuovi presidenti delle commissioni parlamentari.