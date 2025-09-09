Vannacci, Zelensky o Putin? Scelgo Putin,con lui benessere

agenzia

Presidente dell'Ucraina fa il politico non con grande successo

ROMA, 09 SET – “Zelensky nella sua vita precedente ha fatto il comico, è solo da poco che fa il politico, e devo dire che non lo fa con grande successo: ha perso totalmente la sovranità sullo Stato che rappresenta”. Lo dice il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, in una intervista a Maria Rosaria Boccia, su ErreTv. “Putin negli ultimi vent’anni, governando la Russia, ha portato a un’esplosione di benessere, di ricchezza nella sua nazione. Gode del supporto popolare, cosa che Zelensky sembrerebbe perdere giorno dopo giorno. E quindi se dovessi paragonare l’attività politica dei due uomini, preferisco una persona come Putin”. “Io voglio portare le mie idee i miei pareri nell’Unione Europea, anche se sono pareri minoritari o comunque eccentrici rispetto a quelli del pensiero unico. Io non mi allineo al pensiero Unico”, spiega Vannacci. “Zelensky non è sovrano, perché dipende completamente dalle risorse che provengono da altri Paesi”. Putin “non è certo il mio simbolo di uomo politico ma, dovendo scegliere tra l’uno e l’altro, prendo quello che ha vent’anni di esperienza e che ha dato prova di quelle che sono le sue capacità, facendo rifiorire la Russia da un Paese che era stato quasi cancellato dalle mappe delle relazioni internazionali che contano a una potenza che oggi è presa in considerazione dai grandi della Terra”.

