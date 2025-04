Vaticano, ai funerali presenti oltre 250mila persone

Il saluto

La papamobile lascia il Vaticano, comincia il corteo

“Le autorità competenti informano che, mentre terminano i funerali di Papa Francesco, sono presenti oltre 250.000 persone”. Lo annuncia la sala stampa vaticana. La bara di papa Francesco è stata adagiata sulla papamobile con la quale sarà trasferita nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il mezzo è stato riadattato per consentire ai fedeli di vedere il feretro e salutare per l’ultima volta il Pontefice prima della tumulazione. La bara del Papa, trasportata fuori dalla basilica dalla Porta della Preghiera, è stata collocata sulla papamobile. Lascia il Vaticano, passando davanti Casa Santa Marta e uscendo dalla Porta del Perugino. Il corteo attraverserà il centro di Roma per accompagnare la salma di Papa Francesco fino a Santa Maria Maggiore dove verrà sepolto.

