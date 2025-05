Vaticano diffonde la foto ufficiale di Papa Leone XIV

agenzia

CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAG – È stata diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede la foto ufficiale di Papa Leone XIV. L’immagine ritrae il Pontefice con un sorriso sereno, indossando il tradizionale abito bianco papale e la croce pettorale dorata. In basso, accanto allo stemma pontificio, la firma autografa “Leo P.P. XIV”. Già nei giorni successivi all’elezione era stato diffuso un primo ritratto, ma questa nuova foto rappresenta quella definitiva che sarà esposta nelle sedi ufficiali e distribuita a livello internazionale. La diffusione dell’immagine segna un ulteriore passo simbolico nell’inizio del pontificato di Leone XIV, che domenica 18 maggio presiederà la celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero petrino del Vescovo di Roma alle ore 10 in Piazza San Pietro.

