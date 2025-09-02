Vendola, ‘non c’entra la generosità, ma l’autonomia’

agenzia

"Se la mia comunità mi chiede un impegno sono a disposizione"

BOLOGNA, 02 SET – “Non c’entra niente la generosità, c’entra l’autonomia dei partiti, c’entra il primato della politica. Io sono il presidente di Sinistra italiana, che è un altro partito e rispondo alla mia comunità politica. E quindi se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione”. Così Nichi Vendola, dalla festa dell’Unità di Reggio Emilia, ha commentato la richiesta di Antonio Decaro di un gesto di generosità in vista delle regionali in Puglia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA