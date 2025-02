Verso fumata bianca per il voto sui giudici della Consulta

agenzia

L'intesa sarebbe sui nomi di Marini-Cassinelli-Luciani-Sandulli

ROMA, 13 FEB – Si va verso la fumata bianca per l’elezione dei quattro giudici della Consulta. Dopo le ultime trattative la quadra tra i partiti si sarebbe trovata attorno ai nomi di Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Alessandra Sandulli. Le votazioni – per l’elezione occorrono sempre i 3/5 dei componenti – inizieranno alle 9.30. Dalle 9 è invece in corso una riunione congiunta dei gruppi parlamentari del Pd presso la Sala Berlinguer.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA