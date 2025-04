Verso l’incremento del salario per i dipendenti enti locali

agenzia

Emendamento al dl P.a riformulato del governo, riguarda virtuosi

ROMA, 17 APR – Verso un via libera al salario accessorio dei dipendenti di Regioni, province e città metropolitane, per “armonizzare” – si legge nel testo – il loro trattamento con quello degli altri dipendenti pubblici. E’ quanto prevede un emendamento riformulato, nella notte, dal governo al decreto legge P.a e che riguarda solo gli enti locali che abbiano i conti in ordine. Il decreto è in discussione nelle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera. L’emendamento raccoglie una serie di proposte bipartisan e dovrebbe essere votato nella giornata di oggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA