++ Verso poteri legislativi e nuove competenze per Roma ++

ROMA, 29 LUG – Roma avrà poteri legislativi. E’ quanto prevederebbe, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, il ddl costituzionale che potrebbe andare domani in Cdm. Roma Capitale – si spiega – non sarà la ventunesima Regione, ma entrerà nell’articolo 114 della Costituzione che definisce la struttura della Repubblica insieme a Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Gli argomenti su cui dovrebbe avere la potestà legislativa sono urbanistica, trasporti locali, commercio, turismo, beni culturali e ambientali. Il testo, a cui lavorano due ministeri, sarebbe ancora in via di limatura.

