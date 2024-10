Verso stop alla settimana corta, emendamento della maggioranza

agenzia

Depositata in commissione Lavoro una proposta soppressiva

ROMA, 16 OTT – Si va verso uno stop alla proposta di legge sulla settimana corta delle opposizioni in discussione in commissione Lavoro alla Camera. Secondo quanto si apprende, infatti, la maggioranza avrebbe depositato allo scadere del termine per gli emendamenti una proposta di modifica interamente soppressiva della pdl.

