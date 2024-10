agenzia

Ancora in corso limature dei testi

ROMA, 15 OTT – Dovrebbero essere del “5%” i tagli alle spese dei ministeri previsti con la prossima manovra. Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei ministri, in calendario questa sera alle 20.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA