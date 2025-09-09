Vertice di Fi a Palazzo dei Normanni, Tajani soddisfatto per i risultati del partito e di Schifani

Palermo

Il segretario nazionale è intervenuto con un video collegamento

Si è svolta a Palazzo dei Normanni una riunione dei deputati regionali di Forza Italia, a cui ha partecipato in videoconferenza anche il segretario nazionale Antonio Tajani. Erano presenti anche il presidente della Regione Renato Schifani, e il coordinatore regionale Marcello Caruso. Tajani ha sottolineato «il valore di un partito aperto al confronto democratico», ricordando che «esistono sedi e tempi dedicati al dibattito interno, come l’imminente congresso regionale, dove ciascuno potrà presentare le proprie proposte e idee con lealtà e trasparenza».

Tajani ha ricordato che «il continuo scambio di comunicazioni a mezzo stampa senza un vero dibattito e un reale confronto, non è utile al partito e tradisce la fiducia dei nostri iscritti, che meritano chiarezza e coesione». Il segretario ha quindi ribadito il suo pieno apprezzamento per l’operato del governo regionale guidato da Schifani «e per i risultati straordinari ottenuti da Forza Italia in Sicilia, primo partito per numero di eletti e con migliaia di iscritti». “Un successo reso possibile dal lavoro congiunto del governo regionale, dei deputati regionali sul territorio e dall’efficace coordinamento della segreteria regionale guidata da Marcello Caruso», ha proseguito.