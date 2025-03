Vertice maggioranza su Giustizia, ‘compatti su riforme’

agenzia

Tra i temi possibili limiti a intercettazioni e uso dei trojan

ROMA, 11 MAR – È in corso al ministero della Giustizia un vertice di maggioranza per fare il punto sulla riforma, ulteriori proposte ed altri provvedimenti in discussione in Parlamento per un’azione unitaria su tutto. L’intenzione – a quanto si apprende da fonti di maggioranza – sarebbe quella “di agire compatti ed evitare, riguardo ai vari provvedimenti, fughe in avanti sul tema della Giustizia, cercando di scongiurare un ulteriore innalzamento dei toni su alcuni argomenti”. Tra i temi trattati potrebbe esserci la definizione dei limiti per l’uso dei trojan nelle indagini e il tetto per le intercettazioni di 45 giorni. Al vertice sono presenti i presidenti delle Commissioni Giustizia e i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA