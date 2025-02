Vertice sulle carceri con Meloni, verso 7mila nuovi posti

agenzia

Focus per migliorare le condizioni di pena e i penitenziari

ROMA, 05 FEB – La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha presieduto oggi a Palazzo Chigi un vertice dedicato al piano carceri. Alla riunione hanno partecipato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario Andrea Delmastro, il Commissario per le carceri Marco Doglio, rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). L’incontro, si apprende, è stato incentrato sulle strategie per il potenziamento del sistema penitenziario, con l’obiettivo di realizzare 7.000 nuovi posti detentivi, in un’azione determinata per migliorare le condizioni della pena in fase esecutiva e in genere delle strutture carcerarie.

