Vertice volenterosi in via di definizione, Meloni ci sarà

agenzia

La riunione di giovedì potrebbe svolgersi in videoconferenza

ROMA, 01 SET – È in via di organizzazione la riunione dei leader della cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell’Ucraina, prevista per giovedì. Come nelle altre occasioni, a quanto si apprende, parteciperà la premier Giorgia Meloni. Il vertice, a quanto si apprende, non sarebbe stato ancora formalmente convocato e potrebbe svolgersi in videoconferenza.

