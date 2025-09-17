‘Vi abbiamo già appesi una volta’, tensione in Consiglio Genova

agenzia

A pronunciare la frase il consigliere Pd Chiarotti, poi le scuse

GENOVA, 17 SET – Seduta di consiglio comunale all’insegna della tensione nella Sala Rossa del Comune di Genova. La bagarre in aula è stata scatenata dalla richiesta, da parte dell’opposizione di centrodestra, di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, l’attivista conservatore americano ucciso lo scorso 10 settembre alla Utah Valley University di Orem. Durante un acceso botta e risposta tra le parti a microfoni spenti, dai banchi della maggioranza il consigliere Pd, Claudio Chiarotti, ha urlato alla capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandra Bianchi: “Non dire ca…te, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”. Bianchi, in quel momento, si era rivolta alla maggioranza ricordando le frasi scritte sui proiettili che hanno colpito a morte Kirk. La seduta è stata poi sospesa, non prima della richiesta di scuse e di dimissioni da parte del consigliere di opposizione ed ex candidato sindaco del centrodestra, Pietro Piciocchi. Dopo la sospensione, la sindaca Silvia Salis si è dissociata dalle parole di Chiarotti, chiedendo le scuse in aula: “Ha sbagliato, ha detto una cosa grave”. “Sono andato sopra le righe, chiedo scusa – ha detto Chiarotti – la mia affermazione non era riferita a qualcuno in quest’aula, non ho avuto il filtro di fermarmi. Rivendico il mio essere antifascista e non penso che qui dentro ci siano dei fascisti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA