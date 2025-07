Via cinque articoli da decreto economia, governo pone la fiducia

agenzia

Erano privi di copertura. Testo ora all'esame di palazzo Madama

ROMA, 31 LUG – Dal testo del decreto Economia, così come approdato in Aula, vengono stralciati cinque articoli introdotti durante l’esame in Commissione, perché privi di copertura: è quanto è stato annunciato in Aula al Senato, dopo il parere espresso dalla commissione Bilancio. Sul nuovo testo il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia da parte del governo.

