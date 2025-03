agenzia

La Camera l'ha approvata con 188 sì, 125 no e 9 astenuti

ROMA, 19 MAR – Via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo. I sì sono stati 188, i no 125 e 9 gli astenuti.

