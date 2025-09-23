Via libera Camera, San Francesco festa nazionale il 4 ottobre

agenzia

Sì bipartisan, 247 sì, 2 contrari e 8 astenuti. Passa al Senato

ROMA, 23 SET – L’Aula della Camera ha approvato con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la proposta di legge per istituire la festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre. L’iniziativa, promossa da Maurizio Lupi e altri deputati di Noi Moderati, è arrivata alla Camera in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell’ottavo centenario della morte del santo nel 2026, ed ha avuto consensi bipartisan. La proposta ora passa al Senato.

