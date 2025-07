agenzia

ROMA, 29 LUG – Via libera dell’Aula della Camera al decreto sport. Il provvedimento prevede, tra l’altro, alcune misure riguardanti grandi eventi sportivi come i Giochi invernali Milano-Cortina 2026 o l’America’s cup a Napoli. I sì sono stati 168, i no 109 e 6 gli astenuti. Il testo in prima lettura a Montecitorio ora passa al Senato.

