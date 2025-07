agenzia

Approvati anche due dl e ddl sulla sicurezza delle piscine

ROMA, 30 LUG – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il disegno di legge costituzionale per Roma Capitale. Via libera anche ai due decreti legge, per il commissariamento dell’Agenas e per la Terra dei Fuochi, e al ddl sulla sicurezza delle piscine.

