Via libera della Camera a decreto sulle polizze catastrofali

agenzia

I si sono stati 128. Il testo passa all'esame del Senato

ROMA, 08 MAG – Via libera dell’Aula della Camera al decreto che proroga, al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese, l’obbligo di stipulare una assicurazione contro i rischi catastrofali prevista nella manovra 2024. Il testo è stato approvato con 128 voti favorevoli, 79 astenuti (le opposizioni) e 0 contrari. Ora passa al Senato per la seconda lettura. Il provvedimento prevede, inoltre, la sospensione per 90 giorni delle sanzioni per le altre imprese per le quali l’obbligo è entrato in vigore ad aprile. Durante la discussione in commissione è stato previsto che anche gli immobili su cui è in corso una sanatoria o un condono dovranno essere assicurati contro le catastrofi. Per gli immobili in affitto, invece, l’indennizzo che spetta al proprietario andrà usato per ripristinare il bene danneggiato o distrutto. Nulla di fatto invece per l’ipotesi di rendere i costi delle polizze deducibili: la richiesta bipartisan non è passata, ma il governo non esclude di valutarla in manovra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA