agenzia

Trasforma i centri in cpr. Il testo passa all'esame del Senato

ROMA, 15 MAG – Via libera dell’Aula della Camera al decreto Albania che prevede, in sostanza, la trasformazione dei centri migranti in Albania da hotspot in Cpr. I sì sono stati 126, i no 80 e 1 astenuto. Il testo approvato in prima lettura ora passa all’esame del Senato.

