agenzia
Via libera della Camera al decreto legge giustizia, 130 sì
Ora il testo passa all'esame del Senato
ROMA, 24 SET – L’Aula della Camera ha approvato, in prima lettura, con 130 voti a favore e 84 contrari il decreto giustizia. Il provvedimento amplia fino al 30 giugno 2026 la possibilità di impiegare in modo più flessibile i magistrati per “garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del Pnrr”. Il decreto ora passa all’esame del Senato.
