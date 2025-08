Via libera della Camera al decreto sport, è legge

agenzia

I sì sono stati 153, i no 85 e 6 gli astenuti

ROMA, 06 AGO – Via libera dell’Aula della Camera al decreto sport. I sì sono stati 153, i no 85 e 6 gli astenuti. Il testo, tornato a Montecitorio in terza lettura dopo la soppressione di alcune norme al Senato, è legge. Riguarda, in particolare, l’organizzazione di una serie di grandi eventi sportivi, dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina all’America’s cup ai Giochi del Mediterraneo.

