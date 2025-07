Via libera della Camera al decreto Università, è legge

agenzia

I sì al provvedimento sono stati 149, i no 91 e 3 gli astenuti

ROMA, 29 LUG – Via libera dell’Aula della Camera al decreto Università. I sì sono stati 149, i no 91 e 3 gli astenuti. Il testo – che prevede, tra l’altro, uno stanziamento di fondi per gli enti di ricerca vigilati dal MUR, lo sblocco delle procedure per la stabilizzazione di precari del Cnr e una serie di agevolazioni fiscali per l’accesso alle borse di studio – è legge. Nel corso dell’esame in Senato è stato inserito anche uno stanziamento di 1 milione nel 2025 per garantire la prosecuzione delle attività dell’Opera nazionale Montessori.

