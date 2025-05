Via libera della Camera alla fiducia al decreto Albania

agenzia

I sì sono stati 192, i no 111, 4 astenuti. Domani il voto finale

ROMA, 14 MAG – Via libera dell’Aula della Camera alla fiducia chiesta dal governo sul decreto Albania. I sì sono stati 192, i no 111 e 4 gli astenuti. Ora si passa all’esame degli ordini del giorno e il voto finale sul provvedimento è previsto per domani in mattinata. Il testo è in prima lettura alla Camera e dovrà poi passare al Senato.

