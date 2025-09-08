Viaggio all’estero con la figlia, Meloni indignata per polemiche: «Avversari hanno toccato il fondo»

La replica

La presidente del Consiglio risponde a chi l'accusa di aver viaggiato con voli di Stato e di aver avuto incontri segreti

«Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all’estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia. Eppure, anche questa scelta privata è stata trasformata in un’arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso». Lo scrive la premier Giorgia Meloni, pubblicando una foto in cui posa assieme alla figlia Ginevra.