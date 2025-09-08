La replica
Viaggio all’estero con la figlia, Meloni indignata per polemiche: «Avversari hanno toccato il fondo»
La presidente del Consiglio risponde a chi l'accusa di aver viaggiato con voli di Stato e di aver avuto incontri segreti
«Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all’estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia. Eppure, anche questa scelta privata è stata trasformata in un’arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso». Lo scrive la premier Giorgia Meloni, pubblicando una foto in cui posa assieme alla figlia Ginevra.
«Rivendico con orgoglio il diritto di dedicare del tempo – nelle occasioni possibili rispetto al mio ruolo – a mia figlia, senza che questo debba diventare l'ennesimo pretesto per attacchi meschini e speculazioni politiche», aggiunge la premier Giorgia Meloni in un post sui social. «Ci sono menzogne – aggiunge – che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre. E se alcuni dei miei avversari politici sono ridotti ad attaccarmi perfino per un fine settimana con mia figlia, significa che hanno davvero toccato il fondo».