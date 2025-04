Vicario Bologna, Zuppi papabile? ‘Non si può parlargliene…’

agenzia

Monsignor Ottani, 'decisione che influirà sul futuro del mondo'

BOLOGNA, 22 APR – Zuppi papabile? “Non bisogna assolutamente parlargliene, non si può assolutamente parlare di questo argomento e credo che sia bene così, lasciando ai cardinali e anche a lui stesso questa grande decisione che influirà sul futuro della Chiesa e del mondo”. Lo dice, parlando con Trc Bologna, monsignor Stefano Ottani, uno dei due vicari generali della diocesi di Bologna e stretto collaboratore dell’arcivescovo, presidente della Cei. Zuppi, dopo la messa in suffragio di Papa Francesco celebrata ieri sera, ha trascorso la mattinata a Bologna e a breve andrà a Roma, dove lo attendono i vari impegni previsti per i cardinali. “Sta sospendendo tutti i suoi impegni – dice monsignor Ottani – perché la stragrande maggioranza non sono sostituibili, non possiamo sostituirlo e agire noi al suo posto. Stiamo dando indicazioni per vivere questi giorni nella preghiera”.

