Vice governatore, ‘mio like al post su Goebbels refuso tecnico’

'Un refuso tecnico, sicuramente non voluto e non condiviso'

BOLZANO, 20 GIU – Il vice presidente della Provincia autonoma di Bolzano e presidente provinciale di Fdi, Marco Galateo ha messo ‘mi piace’ al post del suo collega di partito Diego Salvadori, che ha citato Goebbels in un post contro la bandiera arcobaleno. Il portale news Salto.bz pubblica uno screenshot, fatto poco prima che il post venisse cancellato. “Il mio like è un refuso tecnico, sicuramente non voluto e non condiviso”, precisa Galateo.

