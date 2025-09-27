Viceparroco del Pisano secondo segretario personale del Papa

agenzia

E' il canonista d.Billeri, lo ha reso noto il vescovo Paccosi

SAN MINIATO (PISA), 27 SET – Sarà un sacerdote della diocesi di San Miniato (Pisa), don Marco Billeri, 41enne di Pontedera, attualmente viceparroco nella parrocchia dei Santi Martino e Stefano a S. Miniato Basso, il secondo segretario personale di papa Leone XIV. Lo ha reso noto con una lettera ai fedeli il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi comunicando la scelta del pontefice di chiamare “don Marco Billeri, presbitero della nostra Chiesa Sanminiatese, a lasciare la nostra diocesi per andare a svolgere il compito di suo secondo segretario personale: per la nostra diocesi è un grande dono: pensare che un prete suo figlio possa sostenere così da vicino la missione di Pietro è qualcosa di inimmaginabile”. “Così è stato per me quando, mercoledì scorso – ha aggiunto monsignor Paccosi -. Papa Leone ha voluto chiedermi personalmente, per telefono, la disponibilità a lasciarlo partire. D’impeto gli ho detto: ‘Grazie, Santo Padre’. Certo, ho provato gioia e vertigine, pensando che don Marco da ora sarà nel cuore della Chiesa di Cristo, anche se questo implica per me rinunciare a un amico e a un collaboratore inestimabile”. Paccosi ricorda anche che Billeri, “dopo l’ordinazione nel 2016, ha proseguito gli studi a Roma, ottenendo il dottorato in diritto canonico: nominato giudice presso il Tribunale Ecclesiastico della Toscana e difensore del Vincolo presso il Tribunale Diocesano di San Miniato e quello di Volterra, era anche cerimoniere vescovile e segretario del consiglio presbiterale”.

