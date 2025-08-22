Vicesindaca Milano, sul Leoncavallo inutile prova di forza

agenzia

Scavuzzo, questione non risolta, non so se è chiaro a Piantedosi

MILANO, 22 AGO – E’ stata solo una prova di forza, che non ha risolto la questione Leoncavallo, il blitz con cui il centro sociale è stato sfrattato ieri dal suo spazio in via Watteau a Milano. La vicesindaca Anna Scavuzzo lo spiega all’ANSA confermando che nella prossima seduta di giunta, il 28 agosto, sarà votata la delibera con le linee guida per le manifestazioni di interesse sull’area del Comune in via San Dionigi. Primo step per una eventuale nuova casa del Leonka. “Come amministrazione ci siamo chiesti cosa sia successo. Ieri c’è stata una prova muscolare che ci siamo chiesti a cosa servisse, di certo non è andata in scena una soluzione”, ha osservato. “Vedremo se il governo è disponibile a cercare soluzioni” ma quel che è certo, secondo Scavuzzo, è che “non è risolta la questione Leoncavallo: non so se al ministro Piantedosi è chiaro”.

