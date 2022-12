Festa del Tricolore a Catania, Musumeci e le tensioni nel Governo regionale: «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere...»

«La festa del Tricolore è nella migliore tradizione della destra politica. Bene hanno fatto i dirigenti catanesi con il coordinatore regionale della Sicilia Orientale Salvo Pogliese a fissare l’appuntamento a Catania. Un momento di confronto e di incontro, ma anche comunitario per ritrovarsi, misurarsi in un momento in cui questa Destra, Fratelli d’Italia e tutto il mondo che ruota attorno, si trova impegnato in una sfida straordinariamente difficile, ma proprio per questo esaltante». Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti a Catania in merito alla 'Festa del Tricolorè, organizzata da FdI fino a domenica 4 dicembre a Catania. E l'ex presidente che ha rivendicato la continuità del Governo Schifani col suo Governo ha anche detto di "avvalersi della facoltà di non rispondere" sulle tensioni nel centrodestra nell'ambito della formazione della Giunta regionale.

(video Mario Barresi)

