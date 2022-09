Nuccio Di Paola: «Il M5S è la vera alternativa alla destra e alla sinistra»

«Concretezza entusiasmo e speranza sono le parole d’ordine della campagna elettorale che prende il via oggi e che, come primo scopo, ha portare più persone possibile al voto dopo anni in cui il governatore in Sicilia è stato eletto col 50 % degli aventi diritto». Lo ha detto Nuccio Di Paola, candidato per i 5Stelle alla Presidenza della Regione siciliana, nel corso di una conferenza stampa all’Ars. «Andremo in giro per la regione e faremo almeno 4 eventi in 4 città diverse con la presenza di candidati e attivisti. - ha spiegato- Partiamo oggi da Palermo. In realtà non abbiamo mai smesso di girare per l’isola e continueremo per comunicare la nostra voglia di fare come abbiamo fatto finora. A questo tour parteciperà anche il Presidente Conte che sarà qui il 16 e il 17 settembre e anche qui cercheremo di toccare più luoghi possibile». Di Paola ha detto che «i sondaggi ci danno in forte crescita e sono convinto che in Sicilia siamo sopra al 20%. Già la prossima settimana indicheremo i nomi di alcuni assessori. La Regione si governa scegliendo e anche facendo scelte impopolari e noi presenteremo una squadra con volti e nomi che gli elettori potranno giudicare». «Il voto utile quest’anno è quello per i 5Stelle», ha aggiunto.

