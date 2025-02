Voto di scambio, Matteo Marchese si dimette da consigliere comunale a Misterbianco

Nel Catanese

Lo ha comunicato durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto davanti al gip di Catania

Matteo Marchese si è dimesso da consigliere comunale a Misterbianco: lo ha annunciato lui stesso durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto davanti al gip di Catania, Anna Maria Cristaldi, alla presenza del suo legale, l’avvocato Salvo Pace, e della pm Raffaella Vinciguerra. Marchese ieri è stato arrestato per voto di scambio da carabinieri del Ros nell’ambito dell’inchiesta Mercurio della Dda etnea sulla “famiglia” di Cosa nostra, Santapaola-Ercolano. L’avvocato Pace ha annunciato ricorso al Tribunale del riesame.