Voto finale Senato su separazione carriere slitta al 22 luglio

agenzia

La decisione dopo un accordo preso tra i gruppi parlamentari

ROMA, 15 LUG – Si dovrebbe votare martedì 22 luglio la riforma sulla separazione delle carriere della magistratura al Senato. Si tratterebbe del secondo dei quattro voti richiesti dal disegno di legge costituzionale. E’ quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo che si è riunita a Palazzo Madama. In particolare, al termine della riunione il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha spiegato che lo slittamento del voto alla prossima settimana è frutto di un’intesa raggiunta tra i gruppi parlamentari, dopo la richiesta di alcuni. ll presidente la Russa ha accettato, pur essendo a buon punto l’esame del ddl. Perciò oggi andrà avanti la discussione, mentre martedì ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. “Per noi è una riforma che ha appuntamento con la storia e non con la cronaca, quindi non saranno 4 giorni a modificare la sostanza della questione”, ha concluso Gasparri.

