Weber, ‘l’Ue è di centrodestra, nomine ne tengano conto’

Il capogruppo Ppe: 'Dalle elezioni richiesto un cambiamento'

BRUXELLES, 18 GIU – “Voglio essere sicuro che tutte le cariche” per i vertici delle istituzioni europee “siano fondate sui programmi. Le persone vogliono vedere il cambiamento, un altro volto dell’Europa: è un’Europa di centrodestra per la quale hanno votato. Liberali e Verdi escono da perdenti dalle elezioni europee e quindi dobbiamo assicurarci che la direzione politica dei prossimi cinque anni sia un’Europa di centrodestra e che la scelta dei” top jobs “rifletta questo”. Lo ha dichiarato il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles prima della riunione del gruppo dei Popolari.

