Wsj, vertice Russia-Ucraina in Vaticano a metà giugno

agenzia

Sarà presente anche una delegazione Usa guidata da Rubio

ROMA, 22 MAG – Un nuovo incontro tra Russia e Ucraina potrebbe tenersi in Vaticano a metà giugno. A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita fonti informate. Secondo il quotidiano, al nuovo vertice sarà presente anche una delegazione statunitense composta dal segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale ad interim Marco Rubio e dall’inviato presidenziale per l’Ucraina Keith Kellogg.

