Zaccaria: ‘Nomine Rai contro la legge, vanno sospese’

agenzia

Il 4 decide il Consiglio di Stato, "si rischia la procedura Ue"

ROMA, 02 LUG – Sospendere l’iter delle nomine Rai perché in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e con le nuove norme europee. È la richiesta avanzata da tre candidati al cda, Nino Rizzo Nervo, Patrizio Rossano e Stefano Rolando, che, dopo essersi rivolti al Tar, hanno deciso di presentare appello al Consiglio di Stato. La pronuncia è attesa per il 4 o 5 luglio e potrebbe scombussolare i piani della maggioranza, intenzionata a rinnovare il vertice di Viale Mazzini, a mandato ormai scaduto, nelle prossime settimane. Secondo i ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Giovanni Pravisani e Giulio Vigevani, coordinati dall’ex presidente della Rai e docente di Diritto Costituzionale, Roberto Zaccaria, il sistema delineato dalla Legge Renzi presenterebbe profili di illegittimità costituzionale, ponendosi, inoltre, in contrasto con l’European Media Freedom Act, il regolamento europeo che impone a tutti i servizi pubblici radiotelevisivi indipendenza nella governance e trasparenza nelle nomine. “Noi ci aspettiamo che ci sia una sospensiva dell’iter delle nomine”, dice all’ANSA Zaccaria, spiegando che lo scorso 30 maggio “il Tar ha riunificato la richiesta cautelare di sospensione e il merito, fissando però una data troppo in là nel tempo, perché il 23 ottobre le Camere potrebbero aver già deciso. Per questo abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato”.