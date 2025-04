Zaia dichiara lo stato di emergenza per il maltempo in Veneto

agenzia

'Una tragedia impensabile, due morti andavano a dare una mano'

VENEZIA, APR 18 – Il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza per i comuni delle province di Vicenza e Verona, per i danni dell’ultima ondata di maltempo che ha causato due vittime la scorsa notte a Valdagno (Vicenza) la scorsa notte. “E’ una tragedia impensabile – ha detto Zaia ai giornalisti – dove la terra è crollata sotto i piedi a queste due persone, che andavano a dare una mano e non erano dei curiosi. Questa ondata di piovosità passerà alla storia per la perdita di due vite umane”.

