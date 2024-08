Zaia, ‘ricorso Sardegna danneggia il Veneto, ci opporremo’

agenzia

'Non capisco quale danno possiamo fare a regione già autonoma'

VENEZIA, 22 AGO – “Se la Sardegna farà ricorso contro la legge il Governo non ha bisogno di avvocati difensori, si difenderà davanti alla Corte Costituzionale, ma il Veneto pensa di essere assolutamente danneggiato da un ricorso che impedirebbe a noi di avviare un percorso di Autonomia. Quindi, ci presenteremo in Corte Costituzionale per opporci al ricorso della Sardegna”. Lo dice il Presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando l’annuncio della Regione Sardegna di ricorrere contro l’applicazione della legge Calderoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA