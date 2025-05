Zaia,su fine vita Regioni non sono guastafeste,ma legge va fatta

agenzia

O la facciamo per scelta o la dovremo fare per necessità

ROMA, 15 MAG – Sul fine vita “questo paese deve dare un segno di civiltà. Dopo di ché questa legge o la facciamo per scelta o la dovremo fare per necessità. Le Regioni non sono guastafeste ma si ritrovano sulle scrivanie” le richieste di suicidio medicalmente assistito “e dal punto di vista etico e morale, io non mi sento di decidere per la libertà degli altri”. L’ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine di un seminario promosso dalla Lega al Senato.

