Zakharova, Italia attacca perché non ha nulla per difendersi

agenzia

Roma ha reagito perchè abbiamo colto Mattarella a mentire

MOSCA, 14 MAR – Con la convocazione dell’ambasciatore russo in Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha “solo attirato maggiore attenzione” sui “problemi” dell’Italia. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Perché una tale reazione?”, ha chiesto Zakharova in una intervista al giornale Izvestia, ripresa dalle agenzie russe. “Apparentemente – ha proseguito – perché abbiamo di nuovo colpito il cuore del problema: abbiamo colto la stessa persona a mentire”. “Non hanno nulla con cui difendersi e quindi hanno deciso di attaccare. Ma lo hanno fatto invano. In primo luogo, hanno solo attirato più attenzione sui loro problemi. E in secondo luogo, lo scoprirete più avanti”.

