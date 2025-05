Zangrillo, “l’Amerigo Vespucci é molto più di una nave”

agenzia

Ministro PA a Reggio per tappa imbarcazione più bella del mondo

REGGIO CALABRIA, 05 MAG – “Il ‘Vespucci’ è molto di più di una nave”. Lo ha detto il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervistato dal caporedattore centrale dell’ANSA Vincenzo Di Vincenzo nel corso dell’evento promosso dall’agenzia di stampa in occasione della tappa di Reggio Calabria della nave scuola della Marina Militare Italiana. Zangrillo, accompagnato dal vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, Francesco Cannizzaro, ha visitato gli stand e le esposizioni del ‘Villaggio in Italia’. “Dicono che il ‘Vespucci’ – ha aggiunto il ministro Zangrillo – sia la nave più bella del mondo. Giudizio espresso dal comandante di una portaerei americana che nel 1962 incrociò in mare la nave scuola della nostra Marina Militare. Da tantissimi anni il Vespucci è il simbolo dell’Italia e dell’eccellenza italiana. Incarna la cultura italiana, la sua voglia di dimostrare le nostre capacità artigianali, la bellezza del nostro Paese. L’opportunità di rappresentare la nostra eccellenza in giro per il mondo è un servizio che si rende al nostro Paese. E significa anche dimostrare tutte le caratteristiche che contraddistinguono il nostro popolo. Come dice anche il motto scritto a bordo, ‘non chi comincia, ma colui che persevera’, è qualcosa che vogliamo portare avanti anche con le nuove generazioni. Per me è il simbolo di tanti valori che sono quelli che, io spero, diventino, e si confermino, anche come valori della Pubblica Amministrazione, che è il più grande datore di lavoro italiano, con circa 3,2 mln di addetti, auspicando che siano persone che quando svolgono il loro lavoro possano esprimere un loro talento, si sentano soddisfatti per quello che fanno ed abbiano consapevolezza delle loro responsabilità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA