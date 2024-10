Zelensky dal Papa,focus su pace giusta e bisogni umanitari

agenzia

E su alcune questioni relative alla vita religiosa nel Paese

ROMA, 11 OTT – “I colloqui in Segreteria di Stato sono stati dedicati allo stato della guerra e alla situazione umanitaria in Ucraina, nonché alle vie che potrebbero metterle fine, portando ad una pace giusta e stabile nel Paese. Inoltre, sono state esaminate anche alcune questioni relative alla vita religiosa nel Paese”. E’ quanto afferma il comunicato della Sala stampa vaticana sull’udienza di stamane di papa Francesco col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che poi ha incontrato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA