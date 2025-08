Zuppi ai vescovi, celebrate tutte le messe per la pace

agenzia

Lettera presidente Cei, organizzare anche momenti di preghiera

PESCARA, 06 AGO – In una lettera inviata a tutti i vescovi italiani, il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, invita a celebrare tutte le messe per la pace. “È bene – si legge nella missiva resa nota dai vescovi abruzzesi – che per le celebrazioni dell’Eucaristia si utilizzino i formulari delle Messe ‘Per la pace e la giustizia’ e ‘In tempo di guerra e disordini’. Altresì, è auspicabile che nella Liturgia delle Ore si inseriscano particolari intenzioni per implorare dal Signore il dono della pace e che si organizzino momenti di preghiera e di adorazione”.

